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Москва 24

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07:44

Шесть школ и семь детсадов построят по программе комплексного развития территорий в САО

городстроительство

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Шесть школ и семь детсадов возведут по программе комплексного развития территорий в Северном административном округе столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, инвесторы вложат в реорганизацию данных территорий 304 миллиарда рублей. По итогам готового проекта там появится порядка 18,5 тысячи новых рабочих мест.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что для возведения новых объектов выделят территорию площадью более 128 гектаров.

"На участке бывшей промзоны Автомоторная в Головинском районе – самого масштабного проекта комплексного развития территорий на данный момент – инвестор возведет две средние общеобразовательные школы и три детских сада", – отметил Гаман.

Кроме того, по его словам, по одной школе и детскому саду также построят в Западном Дегунине, Коптеве, Левобережном и Войковском.

Уточняется, что проект комплексного развития территорий создан для того, чтобы задействовать заброшенные или неэффективно используемые земельные участки Москвы. При этом благодаря ему удается создавать и новые рабочие места.

Общий объем инвестиций равен 7 триллионам рублей, а в бюджет города поступит порядка трех триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что территорию бывшей промзоны Вагоноремонт в районе Восточное Дегунино на севере Москвы, где сейчас расположены склады, автомастерские и стоянка спецтехники, реорганизуют.

Инвестиции в развитие территории, площадь которой превышает 15 гектаров, составят примерно 25 миллиардов рублей, при этом после завершения всех работ проект будет ежегодно приносить столичному бюджету свыше 1,2 миллиарда рублей.

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