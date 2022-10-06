Ефимов рассказал о реорганизации участка бывшей промзоны Котляково в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,6 тысячи новых рабочих мест появится после реорганизации участка бывшей промзоны Котляково в Царицыне. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что участок площадью свыше 6,6 гектара находится между Промышленной улицей и Каширским проездом. По его словам, вложения в проект оценивают в 14,3 миллиарда рублей. При этом бюджет города ежегодно будет получать более 693 миллионов рублей.

В настоящее время большую часть территории используют под склады, участок частично захламлен. Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что в Царицыне планируют построить 130 тысяч квадратных метров недвижимости.

"Весь участок займет производственная застройка. На месте бывшей промзоны могут появиться объекты легкой, пищевой, фармацевтической и других отраслей промышленности. Также проектом решения о комплексном развитии территории предусмотрена возможность проведения научно-производственной деятельности и научных испытаний", – рассказал Гаман.

Ранее Ефимов сообщал, что четыре участка с недостроями в Головинском, Дмитровском, Левобережном и Тимирязевском районах преобразуют по проекту комплексного развития. В настоящее время на участках бывших промзон на севере столицы находятся заброшенные недострои общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров. В проект планируют вложить около 238 миллиардов рублей.



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