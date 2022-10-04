Ефимов заявил о планах по реорганизации участков в Москве по проекту комплексного развития

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Четыре участка с недостроями в Головинском, Дмитровском, Левобережном и Тимирязевском районах преобразуют по проекту комплексного развития. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на участках бывших промзон на севере столицы находятся заброшенные недострои общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров. В рамках проекта там построят жилые дома, производства и объекты инфраструктуры площадью 2,4 миллиона квадратных метров. Заммэра считает, что это даст городу более 23 тысяч новых рабочих мест.
В проект планируют вложить около 238 миллиардов рублей. При этом за счет реализации проектов ежегодно в городской бюджет будет поступать более девяти миллиардов рублей.
"Сейчас на неэффективно используемой территории в Дмитровском проезде находится недостроенный гараж-стоянка, а в Левобережном районе – административно-производственный комплекс, поставленный на кадастровый учет как бесхозный объект. На участках бывших промзон Автомоторная и Коровино расположены недостроенный механизированный склад и недостроенное заброшенное на 10 лет производство шунгитовой крошки", – отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман.
По участкам в Коровино и Дмитровском проезде уже заключили договоры с инвесторами. В августе одобрили проект комплексного развития территории на Левобережной улице, а в сентябре нашли инвестора для реорганизации участка бывшей промзоны Автомоторная.
Ранее Ефимов рассказал, что четыре логистических центра построят на севере и западе столицы в рамках проекта комплексного развития территорий. Он подчеркнул, что вложения в реорганизацию участков оцениваются в 89 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект должен составить 5,7 миллиарда рублей.
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