Около 500 тыс кв метров недвижимости ввели в эксплуатацию в центре Москвы с начала года

11:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Порядка 500 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в центре Москвы с января 2022 года, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщает пресс-служба департамента.
"В Центральном административном округе Москвы с начала года введено в эксплуатацию 497,8 тысячи квадратных метров недвижимости. Здесь построены девять жилых домов, детский сад, новый корпус школы и пять спортивных объектов. Также в Центральном округе построены два объекта культуры, три гостиницы и один торгово-бытовой объект", – сказал он.
Левкин уточнил, что на улице Усачева в Хамовниках построили детский сад на 75 мест, а на улице Подвойского в Пресненском районе появилось новое здание школы на 300 мест, в котором обустроили кабинеты для моделирования, технического черчения и лабораторно-исследовательские комплексы.
Кроме того, на территории комплекса "Лужники" в Хамовниках открылся Международный центр самбо и бокса площадью 45,6 тысячи квадратных метров, который стал одним из крупнейших спортивных объектов в России.
По словам Левкина, в ближайшее время в центре Москвы отреставрируют комплекс зданий Литературного института имени Горького на Тверском бульваре и учебный корпус Московской государственной консерватории имени Чайковского на Большой Никитской.
"Проекты реализуются в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы, ежегодно формируемой с 2011 года на основании государственной программы "Градостроительная политика", принятой мэром Москвы Сергеем Собяниным", – пояснил он.
Ранее сообщалось, что территорию бывшей промзоны Вагоноремонт в районе Восточное Дегунино на севере Москвы, где сейчас расположены склады, автомастерские и стоянка спецтехники, реорганизуют.
Инвестиции в развитие территории, площадь которой превышает 15 гектаров, составят примерно 25 миллиардов рублей, при этом после завершения всех работ проект будет ежегодно приносить столичному бюджету свыше 1,2 миллиарда рублей.
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