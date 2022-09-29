Около 500 тыс кв метров недвижимости ввели в эксплуатацию в центре Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Порядка 500 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в центре Москвы с января 2022 года, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

"В Центральном административном округе Москвы с начала года введено в эксплуатацию 497,8 тысячи квадратных метров недвижимости. Здесь построены девять жилых домов, детский сад, новый корпус школы и пять спортивных объектов. Также в Центральном округе построены два объекта культуры, три гостиницы и один торгово-бытовой объект", – сказал он.

Левкин уточнил, что на улице Усачева в Хамовниках построили детский сад на 75 мест, а на улице Подвойского в Пресненском районе появилось новое здание школы на 300 мест, в котором обустроили кабинеты для моделирования, технического черчения и лабораторно-исследовательские комплексы.

Кроме того, на территории комплекса "Лужники" в Хамовниках открылся Международный центр самбо и бокса площадью 45,6 тысячи квадратных метров, который стал одним из крупнейших спортивных объектов в России.

По словам Левкина, в ближайшее время в центре Москвы отреставрируют комплекс зданий Литературного института имени Горького на Тверском бульваре и учебный корпус Московской государственной консерватории имени Чайковского на Большой Никитской.

"Проекты реализуются в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы, ежегодно формируемой с 2011 года на основании государственной программы "Градостроительная политика", принятой мэром Москвы Сергеем Собяниным", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что территорию бывшей промзоны Вагоноремонт в районе Восточное Дегунино на севере Москвы, где сейчас расположены склады, автомастерские и стоянка спецтехники, реорганизуют.

Инвестиции в развитие территории, площадь которой превышает 15 гектаров, составят примерно 25 миллиардов рублей, при этом после завершения всех работ проект будет ежегодно приносить столичному бюджету свыше 1,2 миллиарда рублей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!