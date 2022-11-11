Фото: stroi.mos.ru

Сергей Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Ростокине, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 82,93 гектара в районе Ростокино (СВАО). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – указано в сообщении.

Проектируемая территория располагается между Северо-Восточной хордой, проспектом Мира, улицей Вильгельма Пика и парком "Яуза". Сейчас на обозначенном участке располагаются устаревшие промышленные объекты и коммунально-складские строения.

Проект реорганизации территории подразумевает строительство современного жилого квартала под дальнейшее переселение по программе реновации. Общая площадь застройки превысит 525 тысяч квадратных метров, из которых более 452 тысяч квадратных метров будет отведено под жилье.

На территории обновленного квартала появятся школа на 1 тысячу учеников и детский сад на 350 воспитанников. Кроме того, будут возведены физкультурно-оздоровительный комплекс и торговый центр.

Дополнительно сообщается об обновлении улично-дорожной сети. Работы пройдут на улице Докукина, в 1-м проезде Леонова, а также на Проектируемом проезде № 911. Планируется строительство новых дорог, проездов и пешеходного перехода через Северо-Восточную хорду.

Реализация нового проекта по реорганизации территории позволит создать комфортные условия для проживания более 7 тысяч человек. Строительство привлечет 1,4 тысячи рабочих мест.

Ранее стало известно, что в Зеленограде проведут реорганизацию участка бывшей промзоны Малино на площади в 17,7 гектара. На территории возведут более 360 тысяч квадратных метров недвижимости.

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