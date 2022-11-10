В России предложили отдавать под реновацию дачные и садовые участки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по строительному комплексу и Российский союз строителей (РСС) предложили отдавать дачные участки под комплексное развитие территорий. Об этом сообщает газета "Известия".

Ранее Госдума приняла законопроект о комплексном развитии территорий, который дает регионам право утверждать программы и реконструкции почти любых строений. При этом неаварийные дома можно включить в программу только при соответствующем голосовании двух третей жителей.

"Общее голосование жителей неаварийных домов необходимо, поскольку люди по факту лишаются своей собственности. Они получают взамен новое жилье или компенсацию в соответствии с оценкой их актива", – отметил владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

По мнению члена комитета по предпринимательству в сфере строительства Константина Пороцкого, по такому же принципу в проекты по комплексному развитию территорий должны включаться территории индивидуального жилищного строительства.

В начале ноября сообщалось, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 40 новостроек по программе реновации. Переехали или планируют это сделать в ближайшее время более 15 тысяч горожан.

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