Аналитики оценили объемы элитной недвижимости за 1 млн долларов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аналитики NF Group оценили объемы недвижимости, которую можно приобрести за 1 миллион долларов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Общий показатель "индекса миллиона" в столице по итогам сентября 2022 года составил 38 квадратных метров, сократившись более чем на треть за год со значения 60 квадратных метров (-37% в годовой динамике)", – указано в исследовании.

Региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев заявил, что в годовой динамике стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 26%. Кроме того, разница в курсе валют за рассматриваемый период составила 15 рублей.

Наименьший объем квадратных метров элитной недвижимости можно приобрести за 1 миллион долларов в районах Плющиха и Чистые Пруды. Так, на Плющихе за обозначенную сумму можно купить 31 квадратный метр вместо 76 годом ранее. Такая динамика стала следствием 92-процентного подорожания площади, до отметки в 1,8 миллиона рублей за квадратный метр.

Наибольшую жилплощадь за условный 1 миллион долларов можно приобрести в столичных районах Даниловском и Филевский Парк, а именно 75 и 98 квадратных метров соответственно.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что с начала 2022 года в столице ввели в эксплуатацию порядка 9,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Специалист уточнил, что в строительной отрасли города сохраняется стабильная ситуация.



В Москве закончились квартиры дешевле 5 миллионов рублей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!