С начала 2022 года в Москве ввели 40 новостроек по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 40 новостроек по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

"В 2022 году в столице по программе реновации введено в эксплуатацию 40 новых домов в 11 округах, в 30 районах, в которые уже переехали или в перспективе смогут переехать в общей сложности свыше 15 тысяч жителей", – приводит слова Левкина Агентство "Москва".

Как уточнил руководитель ведомства, наибольшее количество новостроек ввели в эксплуатацию в ЮЗАО – 7 домов. В САО и ЮАО – по 5, ВАО, ЗАО и ЮВАО – по 4 дома.

В 2022 году под заселение в столице передали 52 дома. В ходе реализации программы расселят 5 175 старых домов.

Программа реновации реализуется в Москве с 2017 года. Она была учреждена Сергеем Собяниным.

Ранее в Южнопортовом районе столицы расселили первый пятиэтажный дом по программе реновации. Новостройку возвели на улице Петра Романова.

До этого председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что в Бескудниковском районе Москвы построили дом на 208 квартир по программе реновации. Жилые помещения в здании занимают около 12,4 тысячи квадратных метров. Первые этажи дома предназначены для нежилых помещений и будут сдаваться в аренду для дальнейшего открытия кафе, аптек и магазинов.



"Мой район. Навигатор": около 80 тыс москвичей расселили по программе реновации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!