Жилой дом в форме буквы "П" построят в Перове по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Перовской улице в Москве построят жилой дом в форме буквы "П" в рамках программы реновации жилищного фонда, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Жилой дом для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию в 2024 году в районе Перово по адресу Перовская улица, владение 6. В настоящее время ведется устройство шпунтового ограждения, разработка котлована и устройство подземной части", – сказал он.

Шестисекционный дом переменной этажности оборудуют вентилируемым фасадом из бетонной плитки и подземным паркингом. Всего в новостройке расположатся 352 квартиры, в том числе 164 однокомнатных, 164 двухкомнатных и 24 трехкомнатных. Все квартиры получат улучшенную отделку по стандартам реновации. На первом этаже здания расположатся вестибюли и лифтовые холлы, почтовые ящики, помещения для хранения колясок, комнаты консьержей и технические помещения.

Отмечается, что за счет особой формы здание будет иметь внутренний двор, закрытый с трех сторон. Здесь проведут благоустройство и озеленение, а также обустроят спортивную и детскую площадки, а также площадку для отдыха.

Ранее дом на 208 квартир возвели по программе реновации в Бескудниковском районе столицы. Застройщиком здания выступило казенное предприятие Москвы "Управление гражданского строительства". Общая площадь жилого дома составляет 19,7 тысячи квадратных метров, из них порядка 12,4 тысячи квадратных метров занимают жилые помещения.

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