В ТиНАО построят еще девять жилых домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал о планах по строительству жилья в ТиНАО по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Сегодня в Троицком и Новомосковском административных округах возводят три новостройки, еще шесть домов проектируют", – рассказал специалист.

Под заселение в ТиНАО уже переданы здания по следующим адресам:



Новомихайловское шоссе, дом 1, корпуса 1, 2, 3, 4 и 5;

поселок Знамя Октября, дом 3, корпус 1;

поселок Шишкин Лес, дом 9, корпуса 1 и 21;

улица Академика Черенкова, дома 15 и 17.

По последним данным, в новые квартиры переехали примерно 3,5 тысячи человек. В процессе переезда находятся еще около 300 горожан.

Как заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, с начала 2022 года в Москве выдали разрешения на строительство 37 домов по программе реновации. При этом продолжается возведение 170 жилых объектов.

Около 80 тыс москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации

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