Дом на 208 квартир по программе реновации построили в Бескудниковском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По программе реновации в Бескудниковском районе столицы возведен дом на 208 квартир, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Застройщиком здания выступило казенное предприятие Москвы "Управление гражданского строительства". Общая площадь жилого дома составляет 19,7 тысячи квадратных метров, из них порядка 12,4 тысячи квадратных метров занимают жилые помещения.

"По результатам проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации: все строительные работы завершены, и застройщик может подавать документы на ввод в эксплуатацию", – приводят слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в жилом здании есть 84 однокомнатные, 36 двухкомнатных и 88 трехкомнатных квартир.

Первые этажи дома отведены под нежилые помещения, где арендаторы смогут открыть аптеки, кофейни и магазины.

Программа реновации была утверждена в 2017 году Сергеем Собяниным. В рамках ее реализации в городе расселят 5 175 домов. Новые квартиры получат порядка миллиона москвичей.

До этого руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что на стадии проектирования и строительства в Москве находятся 400 домов программы реновации. Специалисты проектируют 235 домов и строят 167. Большая часть районов, в которых ведутся работы, располагается на востоке Москвы.



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