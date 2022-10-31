Более 50 новых домов передали с начала года под заселение по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала года под заселение по программе реновации передали 52 новых дома, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, благодаря этому уже переехали или находятся в процессе переезда более 26,6 тысячи москвичей. Бочкарев отметил, что высокие темпы строительства позволяют ускорить расселение участников программы реновации в новое и современное жилье.

С начала реализации программы реновации под заселение передали 201 новостройку. До конца года планируется передать еще не меньше 10 домов. К концу года общее количество жителей, начавших переезд, составит более 100 тысяч.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что переданные под заселение в этом году новостройки находятся в 36 районах 10 округов. Больше всего домов находятся в Юго-Западном административном округе – десять. На втором месте – СВАО и ЮВАО, где под заселение передали восемь новых домов. На третьем месте – ЮАО, где заселятся шесть новостроек.

Ранее сообщалось, что более 12,1 тысячи семей оформили право на полученные по программе реновации квартиры в текущем году. Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала года в новые квартиры переехали более 13 тысяч семей.

До этого Бочкарев сообщил, что до конца года планируется начать расселение еще более 10 тысяч горожан по программе реновации. Под заселение передадут еще 20 новостроек.



Около 18 тыс москвичей заключили договоры по программе реновации в этом году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!