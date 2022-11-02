Первую пятиэтажку по программе реновации расселили в Южнопортовом районе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первую пятиэтажку расселили по программе реновации в Южнопортовом районе на юго-востоке Москвы, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"Новые квартиры жителям пятиэтажки предоставили в расположенной рядом новостройке, которая находится всего в 400 метрах от старого дома. Дойти до нее можно меньше чем за пять минут", – отметил он.

Новостройку возвели на улице Петра Романова. При этом, по словам Левкина, в этот же дом переедут и жители двух пятиэтажек на 5-й Кожуховской улице.

Уточняется, что до 2024 года включительно в этом районе столицы планируется расселить еще три старых дома. Таким образом, жилье в новостройках получат более 4 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что свыше 10 тысяч жителей столицы начнут переселение по программе реновации до конца года. Уточнялось, что под заселение будут переданы еще 20 новостроек. При этом до Нового года в эксплуатацию введут 33 новых дома.

До этого в 17 районах Москвы был завершен первый этап работ по программе реновации. Из 86 старых зданий переехали примерно 15 тысяч жителей города.



Около 80 тыс москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации

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