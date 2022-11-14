Более 1,5 тыс москвичей переедут во введенную в Измайлове новостройку по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 1,5 тысячи горожан переедут в построенный в районе Измайлово дом по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики города.

Новостройка расположена на Сиреневом бульваре, доме 4/1. Ее возвели по индивидуальному проекту. Корпуса создали из пяти секций. Для жителей там же сделали подземный паркинг, а на первых этажах, как ожидается, будут обустроены объекты социальной инфраструктуры.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, дом и его территории приспособлены и для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Для них в доме сделали три однокомнатные, шесть двухкомнатных и три трехкомнатные квартиры.

Рядом с новостройкой, по словам Левкина, располагается множество озелененных зон. Так, жители смогут быстро добраться до музея-заповедника "Измайлово", Серебряно-Виноградного пруда и Измайловского парка.

Кроме того, рядом с новостройкой находится станция метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив. Кроме того, недалеко расположится Восточный автовокзал. На машине же будет легко выезжать на Измайловское и Щелковское шоссе, а также на СВХ.

Ранее дом по программе реновации сдали в эксплуатацию на Коровинском шоссе. В нем создали 208 квартир, отделка в которых соответствует требованиям программы. Под жилую площадь были отведены 12 тысяч "квадратов".

На первом этаже расположили нежилые помещения, в которых могут быть открыты магазины, заведения общепита и аптеки. Рядом с домом оборудовали детскую и спортивную площадки, а также зоны отдыха.

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