09:37Город
Более 40 домов по программе реновации обеспечили энергоснабжением с начала года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Специалисты обеспечили энергоснабжением более 40 новых жилых домов, построенных по программе реновации, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Для этого прокладываются дополнительные кабельные линии, при необходимости возводятся трансформаторные подстанции. С начала этого года обеспечили энергоснабжением 42 таких дома, общая присоединенная мощность составила свыше 26 мегаватт", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале городского хозяйства.
Уточняется, что в ходе работ было проложено 85 километров электросетей напряжением 0,4 и 10 киловатт, построены 34 трансформаторные подстанции.
При подключении новых объектов специалисты используют современные технологии и спецтехника, в том числе метод горизонтально направленного бурения.
Ранее в Мосгосстройнадзоре сообщили, что в столичном районе Ростокино будет построен дом на 112 квартир в рамках программы реновации. Здание появится на месте ранее снесенного пятиэтажного дома по адресу проспект Мира, земельный участок 135а.
Общая площадь новостройки составит примерно 10 тысяч квадратных метров.
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