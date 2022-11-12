Ряд проектов по программе реновации в Москве изменили по просьбам жителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ряд проектов строительства жилья в рамках реализации программы реновации в Москве изменили по просьбам жителей столицы. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

"Программа реновации призвана улучшить не только качество жилья, но и городской среды, сделав ее более комфортной и удобной для москвичей. В ходе разработки проектов планировок кварталов, формируемых в рамках программы, мы прислушиваемся к замечаниям и просьбам горожан", – подчеркнул он.

Бочкарев объяснил, что проекты решили изменить после того, как москвичи озвучили проблемные вопросы:

в районе Очаково-Матвеевское включили в проект дополнительные соцобъекты – культурно-досуговый центр и физкультурный комплекс;

в микрорайоне Новобратцево увеличили вместимость будущего детского сада;

в районе Северное Тушино изменили место расположения пешеходного перехода;

в квартале 10 района Бабушкинский вместо гостиницы появятся объекты социального назначения.

Ранее в Мосгосстройнадзоре рассказали , что в столичном районе Ростокино будет построен дом на 112 квартир в рамках программы реновации. Здание появится на месте ранее снесенного пятиэтажного дома по адресу проспект Мира, земельный участок 135а.

Общая площадь новостройки составит примерно 10 тысяч квадратных метров.

Также сообщалось, что до конца года еще 20 новостроек планируют передать под заселение по программе реновации в Москве. Всего с начала программы в эксплуатацию ввели 216 новостроек. В 201 дом уже переехали почти 96,4 тысячи жителей. Еще в 15 зданиях идет подготовка к заселению.



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