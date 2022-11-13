Собянин рассказал о благоустройстве площади перед Павелецким вокзалом

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За несколько лет на площади перед Павелецким вокзалом реконструировали трамвайные пути, перенесли их ближе к вокзалу, изменили схему движения и создали общественное пространство для жителей. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас на участке есть ландшафтный парк с фонтаном и амфитеатром. Кроме того, в этом году благоустроили улицы Дубининскую, Кожевническую, Новокузнецкую и Даниловский Вал.

Собянин рассказал, что рабочие убрали под землю воздушные линии, а для защиты от подтоплений проложили дополнительную водосточную сеть.

"На улицах рядом с вокзалом поставили 30 современных остановок с USB-портами, табло прибытия и картами. Приподняли трамвайные платформы для мам с колясками и маломобильных горожан", – написал мэр города.

Кроме того, перед вокзалом установили лавочки, оборудовали освещение. Собянин добавил, что в скором времени там появятся деревья и кустарники.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве завершили строительство 12 медицинских объектов, в том числе девяти новых поликлиник. По его словам, детско-взрослая поликлиника с женской консультацией заработала в поселении Сосенское в ТиНАО. Также открылись детские поликлиники в районах Кунцево, Войковский и Савеловский.



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