В столице завершили строительство 12 медицинских объектов с начала года – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве с начала текущего года специалисты завершили строительство 12 медицинских объектов, в том числе девяти новых поликлиник, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в поселении Сосенское в ТиНАО заработала детско-взрослая поликлиника с женской консультацией. Также начали работать детские поликлиники в районах Кунцево, Войковский и Савеловский, завершено возведение поликлиники в Южном Медведкове. Новая поликлиника заработала в ЖК "Рассказово" в ТиНАО.

Собянин отметил, что также было завершено возведение дополнительных корпусов действующих медучреждений в Бескудниковском и Алексеевском районах, сдана поликлиника на территории многопрофильного медцентра на улице 2-ой Кабельной.

Мэр подчеркнул, что за десять месяцев этого года в столице ввели больше объектов здравоохранения, чем за аналогичный период прошлого года.

"Строительство в сфере здравоохранения не снижает обороты. До конца года сдадим еще 11 объектов, включая три поликлиники в разных районах города и детский корпус больницы в Коммунарке», – написал Собянин.

В настоящее время уже на 70% готова детская поликлиника на улице Лебедянской. Объект возводится в соответствии с новым московским стандартом оснащения. В учреждение поставят свыше 700 единиц современного оборудования, добавил градоначальник.

Ранее замглавы департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай заявил, что московские власти в следующем году будут осуществлять все запланированные программы в сфере здравоохранения. Например, скоро в столице начнут работу шесть больших скоропомощных стационарных комплексов. В них предусмотрены современные операционные и вертолетные площадки.

Кроме того, новые здания поликлиник будут созданы в едином дизайне, в них также будет новое медицинское оборудование. Кроме того, продолжится строительство нескольких больших больниц.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!