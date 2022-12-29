Более 30 елей около московских детских поликлиник украсили к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 30 елей, расположенных у отремонтированных детских поликлиник, украсили к Новому году в Москве, рассказал замглавы городского департамента здравоохранения Алексей Сапсай.

"Рядом со входом в детские и детско-взрослые поликлиники, отремонтированные по новому стандарту, высажено по хвойному дереву – всего более 30. Мы специально разместили ели именно там, чтобы в преддверии зимних праздников их можно было нарядить и создать новогоднее настроение для маленьких пациентов, их родителей и сотрудников", – сказал он.

По словам Сапсая, рядом с каждым деревом установлен защищенный от влаги блок питания, который в теплое время года используется для подключения садовой техники, а зимой – праздничной иллюминации. Он рассказал, что одной из первых нарядили ель у детской поликлиники № 104 в Таганском районе, которая открылась после реконструкции в июне.

Ранее сообщалось, что на Кузнецком мосту открылась традиционная выставка дизайнерских елей в дни фестиваля "Путешествие в Рождество". Свои работы представили начинающие дизайнеры, молодые художники и студенты творческих вузов из ЛНР, города Азова Ростовской области и других российских регионов.

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