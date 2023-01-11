В детских поликлиниках отремонтировали 17 бассейнов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В детских поликлиниках, отремонтированных по новому стандарту, привели в порядок 17 бассейнов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь пациенты, которым показаны водные процедуры, могут посетить занятия по лечебному плаванию рядом с домом. Бассейны устарели и нуждались в капитальном ремонте. В некоторых нужно было заменить инженерные коммуникации и отделку, в других – полностью реконструировать чаши бассейнов.

Под всеми бассейнами создали полноценные технические помещения с новым инженерным оборудованием: системами водоподготовки, водоснабжением, фильтрациями, дезинфекцией и современными установками для обеззараживания воды.

Все бассейны оснастили системой подогрева, которая поддерживает температуру воды в них на уровне 30 градусов. Чаши отделали специальной плиткой, которую выложили как мозаику.

Во всех бассейнах выделили зоны для занятий с грудными детьми. В отдельных помещениях с раздевалкой и туалетом установили ванны. Там, где планировка этого сделать не позволила, их оборудовали в зоне основного бассейна. Там же обустроили раздевалки, душевые и туалет.

Помещения бассейнов занимают в поликлиниках в среднем до 50 квадратных метров, а площадь чаш составляет от 10 до 20 "квадратов". В зависимости от размеров бассейна его могут посетить от пяти до 15 человек в смену.

Поликлиники с бассейнами находятся в 30 районах в 8 округах столицы.

До 2025 года в столице в эксплуатацию введут порядка 30 поликлиник, соответствующих новому московскому стандарту. Сергей Собянин сообщил, что 2023 год может стать "прорывным" с позиции ввода в эксплуатацию современных больниц и поликлиник.

До 2024 года планируется завершить строительство детского корпуса многопрофильного клинического центра "Коммунарка", достроить новый комплекс ИКБ № 1, а также ввести еще пять скоропомощных комплексов, которые возьмут на себя значительную часть экстренной помощи.

Мэр отметил, что строительство новых стационаров и поликлиник даст возможность значительно улучшить качество медицинских услуг, а также сделает их получение более комфортным для граждан.

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