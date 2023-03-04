Реку на юго-востоке Москвы очистят от донных отложений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства начали очищать от донных отложений реку Нищенку, открытый участок которой проходит вдоль Третьего транспортного кольца недалеко от станции Нижегородская МЦК, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, основная задача заключается в восстановлении пропускной способности реки, поскольку чем чище русло, тем выше скорость течения воды.

Он подчеркнул, что это позволит водосточной сети, связанной с рекой, пропускать больший объем осадков. Все мероприятия должны завершиться в четвертом квартале этого года. Реку очистят от донных отложений, укрепят откосы и отсыплют дно гранитным щебнем.

Ранее такие же работы провели на участке реки Лихоборки в районе Алтуфьевского шоссе. Также в этом году очистят участки рек Сетунь, Раменки и Городня.

В столице приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории Южного речного вокзала. Петр Бирюков напомнил, что 2,5 года назад были приведены в порядок парк и набережная Северного речного вокзала.

В данный момент специалисты прокладывают ливневую систему, канализацию и водопровод. Также в скором времени начнется обустройство тепловой сети. Планируется убрать воздушные кабельные линии под землю и построить две новые трансформаторные подстанции для надежного энергоснабжения.

На территории Южного речного вокзала началась инженерная подготовка перед благоустройством

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