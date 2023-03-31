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Транспорт

Табло обратного отсчета времени до прибытия поезда установили на всех станциях БКЛ

Табло обратного отсчета времени до прибытия поезда установили на всех станциях БКЛ

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В Москве на всех станциях БКЛ работают табло обратного отсчета времени до прибытия поезда. Обеспечить московское метро новейшим оборудованием для комфортных поездок поручил Сергей Собянин.

С помощью этих табло пассажиры всегда могут узнать, через сколько минут или секунд приедет состав и какая станция будет конечной. Это оборудование помогает пассажирам на участке с ответвлением, например, по направлении к станции "Деловой центр". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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