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Ликсутов рассказал о подготовке столицы к открытию навигации

Ликсутов рассказал о подготовке столицы к открытию навигации

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Москва готовится к открытию навигации. Причалы Северного и Южного речных вокзалов в новом сезоне примут и отправят около двух тысяч круизных теплоходов в другие города. Планами поделился глава Дептранса Максим Ликсутов.

Специалисты заканчивают реконструкцию Южного речного вокзала, приводят в порядок причалы и проверяют работоспособность судов. По словам заммэра, параллельно составляется расписание регулярных речных маршрутов и круизных теплоходов. Пассажиры смогут отплыть в Астрахань, Нижний Новгород, Казань, Ярославль и другие города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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