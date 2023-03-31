Ликсутов рассказал о подготовке столицы к открытию навигации

Москва готовится к открытию навигации. Причалы Северного и Южного речных вокзалов в новом сезоне примут и отправят около двух тысяч круизных теплоходов в другие города. Планами поделился глава Дептранса Максим Ликсутов.

Специалисты заканчивают реконструкцию Южного речного вокзала, приводят в порядок причалы и проверяют работоспособность судов. По словам заммэра, параллельно составляется расписание регулярных речных маршрутов и круизных теплоходов. Пассажиры смогут отплыть в Астрахань, Нижний Новгород, Казань, Ярославль и другие города.

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