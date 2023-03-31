Очевидец рассказала о ситуации на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Одну сторону трассы М-4 "Дон" в Ростовской области расчистили, другая пока стоит. Скоро начнутся вторые сутки, как люди находятся в заторе, рассказала Москве 24 очевидица ситуации Анастасия.

"Ни конца ни края, его просто не видно", – подчеркнула она.

По словам собеседницы, транспорт стоит на 961-м километре трассы. Девушка указала, что ее автобус выехал из Ростова-на-Дону в 13:00 в четверг, 30 марта.

"У нас получается автобус малой вместимости с автовокзала рейс вышел Ростов – Морозовск. У нас 14 человек вместе с водителем, двое детей. И сзади и впереди мертвая зона", – подчеркнула Анастасия.

РИА Новости со ссылкой на представителя Минтраса сообщает, что 33 автобуса, в которых располагаются 766 человек, застряли в заторе на трассе М-4 "Дон".

Согласно информации автовокзалов Ростовской области, из-за перекрытия дорог некоторые маршруты задерживают и отменяют.

"На данный момент отправляются рейсы на Волгодонск, Краснодар, Ставрополь, Таганрог, Матвеев Курган, Куйбышево", – подчеркивается в заявлении.

В свою очередь, представитель Ростовского Гидрометцентра добавил, что мокрый снег в регионе сохранится до вечера 31 марта.

"По прогнозу, снег будет идти до конца дня по северу, а потом будет переходить в дождь, и завтра осадков уже не ожидается", – указал он.

Температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса, резюмировал метеоролог.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что затор на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону уменьшился до 30 километров. Также в результате снегопада там перекрыли участок дороги. По информации ведомства, уже стали пропускать первые фуры в направлении Москвы.

Затор длиной 30 км образовался на трассе М-4 "Дон" рядом с Ростовом

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