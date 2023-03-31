Затор на трассе М-4 в Ростовской области уменьшился до 30 километров

Фото: телеграм-канал "Автодор"

Затор на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону уменьшился до 30 километров. Также в результате снегопада там перекрыли участок дороги, сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

"Ведутся работы по организации "карманов" с помощью бульдозеров на 940-м и 950-м километре трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что уже стали пропускать первые фуры в направлении Москвы.

В ночь на четверг, 30 марта, в регион пришел мокрый снег с дождем и снегопад. На трассе М-4 "Дон" появились заторы, а на участке трассы в Каменском районе движение оказалось перекрыто.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении режима ЧС в некоторых районах региона. Кроме того, он рассказал о нескольких пунктах обогрева, которые были развернуты на трассе М-4 "Дон": на 960-м, 969-м и 925-м километрах трассы. Глава региона добавил, что были мобилизованы региональные и муниципальные службы и направлена тяжелая техника.

Ранее губернатор Ростовской области сообщал, что почти 35 тысяч жителей региона остались без энергоснабжения из-за непогоды. Он уточнил, что авария на электросетях произошла из-за сильного ветра и мокрого снега. Для того чтобы устранить последствия поломки как можно скорее, специальные бригады будут работать круглосуточно.

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