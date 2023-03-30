Режим ЧС ввели в нескольких районах Ростовской области из-за сильного снегопада

Фото: телеграм-канал "Василий Голубев"

В Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области, а также в городе Шахты ввели режим ЧС из-за обильного снегопада. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Глава области также сообщил о нескольких пунктах обогрева, которые были развернуты на трассе М-4 "Дон": на 960-м, 969-м и 925-м километрах трассы. Помимо этого, пункты обогрева организовали на белокалитвинском направлении и на 362-м километре трассы А-260.

"Работаем в режиме ЧС. Мобилизованы региональные и муниципальные службы. Направлена тяжелая техника", – рассказал губернатор Ростовской области.

Голубев добавил, что на разделительной полосе трассы М-4 "Дон" специалисты срезают троссовое ограждение для перепуска движения.

Ранее сообщалось, что движение на трассе М-4 "Дон" на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (907 по 983 км) оказалось полностью закрыто из-за снегопада.

Кроме того, по информации Василия Голубева, почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за непогоды.

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