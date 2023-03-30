Участок федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области закрыли из-за снегопада

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Движение на трассе М-4 "Дон" на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (907 по 983 км) оказалось полностью закрыто из-за снегопада. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале ГК "Автодор". Автомобилистам пообещали, что о возобновлении движения сообщат дополнительно.

Кроме того, почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за непогоды. О ситуации в регионе рассказал глава области Василий Голубев в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил губернатор, авария на электросетях произошла из-за сильного ветра и мокрого снега.

"Остались без энергоснабжения почти 35 тысяч жителей в восьми районах и трех городах в центре Ростовской области. Энергетики переведены в режим повышенной готовности. По всей области к оперативно-восстановительным работам привлечены 343 бригады, это 1 244 человека и 640 единиц техники", – говорится в его публикации.

Для того чтобы устранить последствия поломки как можно скорее, специальные бригады будут работать круглосуточно, добавил Голубев. Они также должны будут докладывать о ходе работ губернатору каждый час.

В свою очередь, региональная прокуратура проконтролирует результаты проделанной работы.

Ранее около тысячи жителей Курской области остались без электричества после ледяного дождя. Отключения затронули потребителей, проживающих в населенных пунктах Обоянского, Беловского, Льговского и Конышевского районов.



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