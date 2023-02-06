Станция Курьяново МЦД-2 осталась без света из-за перебоев с электричеством

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Станция Курьяново второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в результате перебоев в системе электроснабжения осталась без света. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время из-за перебоев в системе энергоснабжения временно нет света на платформах и приостановлена работа лифтов и эскалаторов на станции МЦД-2 Курьяново", – говорится в сообщении.

По данным магистрали, над устранением неполадок на месте работают специалисты энергетического сектора. В пресс-службе заверили, что отсутствие света не влияет на движение поездов.

До этого отключение света произошло на станции Славянский бульвар первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Отсутствие электроснабжения объяснили техническими причинами. Произошедшее не повлияло на функционирование поездов маршрута.



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