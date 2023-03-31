РФ заинтересована в стратегическом паритете и мирном сосуществовании с США – документ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Перспективы формирования российско-американских отношения зависят от степени готовности Соединенных Штатов отказаться от силового доминирования, следует из обновленной Концепции внешней политики России. Подписанный Владимиром Путиным указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Российская Федерация заинтересована в поддержании стратегического паритета, мирном сосуществовании с США и установлении баланса интересов между Россией и США с учетом их статуса крупнейших ядерных держав, особой ответственности за стратегическую стабильность и состояние международной безопасности в целом", – следует из указа.

Согласно документу, США рассматривают самостоятельную внешнюю политику РФ угрозой гегемонии Запада. Россия, в свою очередь, планирует выстраивать отношения с англосаксонскими странами в зависимости от их готовности отказаться от антироссийского курса.

Кроме того, Россия намерена противодействовать размещению или усилению военной инфраструктуры недружественных государств в ближнем зарубежье.

Навязывание деструктивных неолиберальных идеологических установок в Концепции называется формой вмешательства в дела суверенных стран.

Ранее Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сообщил, что утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ.

Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны, а также будет дорожной картой для МИД РФ и других министерств и ведомств.

Как отметил, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что логика новой концепции отражает революционные подвижки в международных делах. Он также подчеркнул, что в документе США прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.

Министр рассказал, что в качестве важнейшего ресурса закрепляется курс на раскрытие потенциала стратегического партнерства с КНР, Индией, странами исламского мира, а также с государствами АСЕАН, Африканского континента, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

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