Эксперты заявили, что цены не некоторые квартиры вблизи БКЛ могут вырасти на треть

Запуск БКЛ заметно отразился на рынке жилья. По мнению специалистов, цены на некоторые квартиры в ближайшее время могут вырасти на треть.

Риелторы отметили, что территории рядом с новыми станциями имеют потенциал дальнейшего роста цен. Все будет зависеть от планирования поблизости высокобюджетных проектов и развития инфраструктуры.

Как меняется стоимость жилья в разных районах города? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.