Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 23:00

Город

Эксперты заявили, что цены не некоторые квартиры вблизи БКЛ могут вырасти на треть

Эксперты заявили, что цены не некоторые квартиры вблизи БКЛ могут вырасти на треть

Новости часа: Собянин сообщил, сколько пересадочных станций с МЦД на МЦК будет в 2023 году

В столице спасли провалившегося под лед пса

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

Развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля готова почти на 50%

Новости часа: Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

Собянин рассказал о строительстве нового учебного комплекса в Головинском районе

Дорожная развязка на пересечении МКАД с улицей Капотней готова почти на 50%

Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая

Новости часа: задержана Дарья Трепова, подозреваемая в подрыве питерского кафе

Запуск БКЛ заметно отразился на рынке жилья. По мнению специалистов, цены на некоторые квартиры в ближайшее время могут вырасти на треть.

Риелторы отметили, что территории рядом с новыми станциями имеют потенциал дальнейшего роста цен. Все будет зависеть от планирования поблизости высокобюджетных проектов и развития инфраструктуры.

Как меняется стоимость жилья в разных районах города? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городнедвижимостьвидеоМаксим СеликовДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика