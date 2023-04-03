03 апреля, 23:00Город
Эксперты заявили, что цены не некоторые квартиры вблизи БКЛ могут вырасти на треть
Запуск БКЛ заметно отразился на рынке жилья. По мнению специалистов, цены на некоторые квартиры в ближайшее время могут вырасти на треть.
Риелторы отметили, что территории рядом с новыми станциями имеют потенциал дальнейшего роста цен. Все будет зависеть от планирования поблизости высокобюджетных проектов и развития инфраструктуры.
Как меняется стоимость жилья в разных районах города? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.