Собянин рассказал о строительстве станции метро "Новаторская"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Завершена проходка оборотных тупиков станции метро "Новаторская", сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Речь идет о специально оборудованных местах, где поезда меняют направления. После закрытия метро они выполняют функцию ночных стоянок.

"Проходка велась горным способом под защитой экрана из труб – строители преодолели больше 35 метров с использованием средств малой механизации", – говорится в публикации мэра.

Градоначальник отметил, что работы были сложные, поскольку строительство осуществляется вдоль Ленинского проспекта, где проходит большое количество инженерных коммуникаций.

Собянин уточнил, что станция готова больше чем на две трети. По его словам, все работы будут завершены в конце следующего года. Он также обратил внимание на то, что в месте, где станция пересекается с БКЛ, будет ТПУ с выходами на обе стороны Ленинского проспекта.

Мэр сообщил, что троицкая ветка соединит ТиНАО с платформами МЦК, тремя действующими линиями метро и несколькими городскими округами: Южным, Юго-Западным и Западным.

Открытие станции "Новаторская" позволит как минимум 100 тысячам москвичей экономить время в транспорте, резюмировал градоначальник.

Ранее Собянин сообщал, что с открытием новых Московских центральных диаметров и линий метро количество пересадок на БКЛ возрастет. Он отметил, что в этом году планируется запустить третий и четвертый маршруты МЦД, где будет 10 пересадок на Большую кольцевую линию.

По его словам, в ближайшие годы власти сосредоточатся на строительстве трех новых линий метро: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Запланированы три пересадки на БКЛ.



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