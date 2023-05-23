Мероприятия в честь Дня молодежи пройдут в столичном метро с 23 на 24 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метро Москвы вместе с Росмолодежью подготовили программу мероприятий в честь Дня молодежи в ночь с 23 на 24 июня. Об этом Дептранс Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

На станции метро "Выставочная" проведут спецпроект "Станция Технологий "Создавая будущее", рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его участники встретятся с молодыми учеными, посмотрят выступление артиста-хедлайнера и иммерсивное шоу, также гости увидят отечественные разработки в области квантовых технологий, добавил он.

Поучаствовать в проекте смогут программисты, инженеры, разработчики и ученые от 18 до 35 лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте деньмолодежи2023.рф до 25 мая и пройти конкурсный отбор.

По словам Ликсутова, транспорт столицы традиционно принимает участие в государственных праздниках по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что около 160 тысяч пассажиров увидели парад поездов в честь 88-летия московского метро. В этом году он впервые прошел на Большой кольцевой линии (БКЛ).

Парад, по информации Дептранса, увидел каждый седьмой пассажир БКЛ. Остальные проехали на самых современных отечественных поездах.

Ранее в Москве выпустили тематические "Тройки", посвященные Весеннему велофестивалю, который прошел в столице 21 мая. Купить карты с символикой фестиваля можно было в кассах БКЛ, тираж был ограничен.