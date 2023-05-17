Около 160 тыс пассажиров посмотрели парад поездов в честь 88-летия метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Парад поездов в честь 88-летия московского метро увидели около 160 тысяч пассажиров. В этом году он впервые прошел на Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом Дептранс Москвы написал в телеграм-канале.

"Горожане смогли увидеть семь поездов различных моделей и прокатиться в каждом из них", – сказано в сообщении.

Парад, по информации Дептранса, увидел каждый седьмой пассажир БКЛ. Остальные проехали на самых современных отечественных поездах.

Отмечается, что около 79 тысяч пассажиров посетили выставку ретровагонов на станции "Партизанская". На ней представили пять пассажирских и служебных вагонов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы будем продолжать радовать вас познавательными и интересными мероприятиями", – заключает в сообщении заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Известно, что за два месяца с момента полного запуска БКЛ столичного метрополитена пассажиры проехали по ней 53,4 миллиона раз. Число поездок по линии в будний день составляет более миллиона. Самыми популярными станциями у пассажиров являются "Каширская" (37,8 тысячи поездок), "Сокольники" (36,6 тысячи поездок) и "Текстильщики" (34,5 тысячи поездок).

Ранее в Москве выпустили тематические "Тройки", посвященные Весеннему велофестивалю, который пройдет в столице 21 мая. Купить карты с символикой фестиваля можно в кассах БКЛ, их тираж ограничен.