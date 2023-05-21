Более 3,9 тыс решений реализовали в рамках проекта "Активный гражданин" – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Больше 3,9 тысячи решений по различным вопросам реализовали в Москве в рамках проекта "Активный гражданин". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"За девять лет работы проект "Активный гражданин" объединил больше 6,4 миллиона москвичей. С помощью онлайн-платформы проводим голосования по важным городским вопросам", – написал мэр.

Так, москвичи помогли выбрать названия для суммарно более чем ста парков, скверов, улиц и бульваров, а также для почти 30 станций метро и МЦД.

Кроме того, участие горожан в голосованиях поспособствовало благоустройству более чем двух тысяч территорий, запуску и улучшению свыше 50 электронных услуг, составлению списка домов для программы реновации и выбору проектов реабилитации парков.



"Дорогие москвичи, спасибо вам за активное участие в жизни города!" – подытожил градоначальник.

Ранее в проекте "Активный гражданин" жителям столицы предложили выбрать название для площади в столичном районе Хорошево-Мневники. Она находится на пересечении линии МЦК и улиц Берзарина и Маршала Бирюзова.

