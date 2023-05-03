Москвичам предложили выбрать название для площади в Хорошёво-Мнёвниках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей пригласили на второй этап голосования в "Активном гражданине", где они смогут выбрать название для площади в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. Первый проходил с октября по декабрь 2022 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Тогда горожане предлагали свои идеи, теперь же можно выбрать самые популярные и интересные названия. Площадь, которой необходимо дать наименование, находится на пересечении линии Московского центрального кольца и улиц Берзарина и Маршала Бирюзова.

В настоящее время популярность обрело название в честь Дмитрия Устинова, советского военачальника и государственного деятеля, Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза, министра обороны СССР. Кроме того, горожане выбирали такие названия, как Хорошевская площадь и площадь Речкалова.

В "Активном гражданине" также представили голосование по выбору названия для сквера в Пресненском районе. Территория расположена на улице Спиридоновке между домом 21 и строением 1 дома 25/30.

Москвичам предложили несколько вариантов: дать название по территориальному признаку или же назвать его Африканским и Вспольным сквером, так как рядом с ним находится Вспольный переулок.

Ранее москвичей пригласили выбрать самую красивую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В голосовании участвуют девять станций, открытых 1 марта 2023 года.