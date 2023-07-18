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"Мой район. Навигатор": фотовыставка о строительстве новых церквей открылась в столице
Фотовыставка о строительстве новых церквей в столице открылась под открытым небом на Гоголевском бульваре. Экспозицию назвали "Храму быть: Москва строит святыни и хранит традиции".
Экспозиция посвящена тринадцатилетию Программы строительства православных храмов в столице. Главная задача выставки – показать архитектурное разнообразие столичных храмов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор