Москвичам рассказали, как благоустройство преобразит территорию возле ТПУ "Тимирязевская"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Благодаря благоустройству территории около транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Тимирязевская" москвичи получат удобные подходы и подъезды к объекту. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главная задача – сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей. В рамках проекта обновим улицу Академика Лисицына, проезды от улицы Костякова, парка "Дубки" и Ивановской улицы до Дмитровского шоссе", – приводят слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе работ проложат дополнительную водосточную сеть, а также уберут под землю воздушные сети, что позволит улучшить внешний облик общественного пространства.

В пределах ТПУ для москвичей обустроят пешеходные маршруты, зоны отдыха с лавочками и качелями. Пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением, что позволит подсветить дорожную разметку и сделать пешеходов более заметными для водителей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ходе реконструкции ТПУ "Косино", число пассажиров которого составляет порядка 30 тысяч человек в день, на его базе создадут современный пригородный вокзал будущего МЦД-3. Там, помимо прочего, обновят платформы и построят подземный вестибюль для прохода к поездам и безопасного перехода через железнодорожные пути.



Москвичам рассказали, как изменится ТПУ "Косино" после реконструкции

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