Собянин рассказал о благоустройстве территорий возле метро и ж/д станций

Фото: sobyanin.ru

В Москве за последние годы в порядок привели территории возле 367 станций метро, МЦК, МЦД и железнодорожных станций, что составляет больше половины от их общего количества. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Мало построить красивую и функциональную станцию метро. Не менее важно провести благоустройство, чтобы к ней было удобно подойти или подъехать. <...> Сегодня уже основательно позабылось, насколько неудобными и даже опасными были территории возле транспортных объектов", – написал мэр.

Серьезно преобразились в том числе территории возле станций "Чистые пруды", "Красные ворота", "Динамо", "Краснопресненская" и других. В этом году город начаты работы на 62 объектах. Большое внимание будет уделено территориям возле станций Большой кольцевой линии метро, а также возле семи транспортно-пересадочных узлов.

Каждый проект имеет свои особенности, однако есть то, что их объединяет. Так, в рамках работ специалисты стараются расширить пешеходную часть, сохранив при этом количество полос на проезжей, меняется дорожное покрытие появляются современные остановочные павильоны, обновляется освещение и элементы навигации. На территориях высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны.

"И – что очень важно – приводим в порядок пешеходные дорожки, тротуары, проезжую часть, делаем качественное освещение в радиусе 2,2 километра в границах работ. Тем самым значительно увеличивая пешую доступность станций", – добавил градоначальник.

Теперь специалистам предстоит привести в порядок территории возле еще нескольких десятков станций. В их числе "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Проспект Вернадского", "Сокольники", "Воронцовская", "Зюзино" и ряд других станций БКЛ. Уже в этом году там планируется решить проблемы подтопления улиц, нехватки пешеходных переходов и парковочных мест.

Так, в районе станции "Нагатинский Затон" появится экомаршрут вдоль Коломенской улицы с зонами отдыха с видом на воду, велосипедной дорожкой, детскими и спортивными площадками, на набережной организуют сцену для мероприятий. Зону для отдыха и занятий спортом создадут также на пустыре возле "Марьиной Рощи".

Работы пройдут и возле новых станций Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линий метро, в числе которых "Яхромская", "Аэропорт Внуково", "Лианозово" и другие. Например, у станции "Физтех" организуют пешеходную зону с местами для отдыха и теннисными столами.

Запланировано благоустройство у станции Московских центральных диаметров. В составе МЦД-2 это будут станции Марьина Роща и Трикотажная, МЦД-3 – Крюково, МЦД-4 – Крекшино, Переделкино, Внуково, Толстопальцево, Поклонная и другие. Что касается транспортно-пересадочных узлов, то благоустройство запланировано в том числе возле ТПУ "Медведково", "Свиблово", "Планерная" и "Тимирязевская".

Кроме того, работы по благоустройству пройдут и на отдельных улицах – всего таких объектов будет 22. Это, например, улица Коломникова и транзитная пешеходная зона у КЦ "Москвич".

"Московский транспорт – комфортный и безопасный. Таким же комфортным и безопасным должен быть путь к станциям. Благоустройство <...> приносит большую пользу пассажирам, пешеходам, всем жителям и гостям столицы", – подытожил Собянин.

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