Собянин рассказал, как изменится ТПУ "Косино" после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице утвердили проект планировки территории на участке от МКАД до ТПУ "Косино", прилегающей к МЦД-3, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в ходе реконструкции на базе ТПУ создадут современный пригородный вокзал будущего МЦД-3. Там обновят платформы и построят подземный вестибюль для прохода к поездам и безопасного перехода через железнодорожные пути.

Рядом со станцией реконструируют больше двух километров дорог, тротуаров и велодорожек, а для наземного транспорта откроют конечную остановку и разворотную площадку.

Собянин напомнил, что ежедневно транспортным узлом пользуются свыше 30 тысяч человек. Помимо станции Косино в состав ТПУ входят остановки наземного транспорта и две станции метро – одноименная станция Некрасовской линии и станция "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

Ранее сообщалось, что станция Очаково четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) открылась после реконструкции. Это 15-й современный пригородный вокзал на Калужском направлении МЖД, который станет частью МЦД-4.

Сергей Собянин рассказал, что с открытием пригородного вокзала и запуском четвертого диаметра улучшится транспортная доступность для 40 тысяч жителей южной части района Очаково-Матвеевское.



Собянин открыл 15-й современный пригородный вокзал будущего МЦД-4

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