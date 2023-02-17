Бочкарев рассказал о развитии ТПУ "Петровско-Разумовская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На севере столицы продолжается строительство станции Московских центральных диаметров Петровско-Разумовская в составе одноименного транспортно-пересадочного узла, который объединит МЦД-1, МЦД-3 и станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках реализации ТПУ "Петровско-Разумовская" транспортная доступность станет удобнее для жителей трех районов Москвы – Бутырского, Тимирязевского и Марфино, включая 27,7 тысячи жителей 38 домов, которые будут проживать в новых домах по программе реновации", – заявил он.

По словам Бочкарева, в настоящее время в данных районах в стадии заселения находятся пять новостроек. Кроме того, семь домов по программе реновации строятся, еще два – проектируются.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в свою очередь, отметил, что в программу реновации в Марфине, Бутырском и Тимирязевском районах включили 108 домов. После завершения строительства город и подрядчики приступят к формированию социальной и транспортной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в Алексеевском районе Москвы завершилось расселение первого дома в рамках городской программы реновации. Как рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новые квартиры получили 80 семей из дома на улице Константинова.

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