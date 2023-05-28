Движение в проезде Энтузиастов будет перекрыто с 31 мая до 30 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на некоторых участках в столичном проезде Энтузиастов закроют с 31 мая до 30 июля. Об этом информирует телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"С 31 мая до 30 июля будут перекрыты несколько участков в проезде Энтузиастов. Это связано с проведением строительных работ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с 31 мая по 30 июля ограничения коснутся участков: проспект Энтузиастов от дома 19а до дома 19, строение 53; от дома 19а по проспекту Энтузиастов до Дангауэровского путепровода. Также движение перекроют с 31 мая до 25 декабря на проспекте Энтузиастов от Дангауэровского путепровода до дома 28 по шоссе Энтузиастов.

Кроме того, движение перекроют на участке Болотной набережной утром 28 мая. Ограничения продлятся до 10:30. Это связано с проведением киносъемок.