14:01Город
Выставка "Волшебство акварели" откроется 11 августа в Галерее Александра Шилова
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Галерее Александра Шилова с 11 августа по 13 сентября пройдет выставка "Волшебство акварели", на которой будут представлены работы художника. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Посетители выставки смогут увидеть такие работы художника Александра Шилова, как "Портрет дочери", "Автопортрет", "Хозяин земли" и другие.
Картины художника отличаются внимание к деталям. В частности, в работе "Портрет дочери" Шилов подчеркивает блеск темных волос девочки, задумчивый взгляд, бархатное платье и другие детали образа девочки.
Ранее москвичей пригласили на пленэры в парки столицы. В частности, в Парк Горького могут отправиться те, кто хочет изобразить постройку с необычной архитектурой на фоне природы. В парке Дружбы художникам предлагается запечатлеть на холсте Фестивальные пруды. Чтобы изобразить классические памятники архитектуры на фоне природы, стоит посетить парк "Царицыно".
Художники также могут посетить парк "Ходынское поле", парк Дружбы и другие.
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