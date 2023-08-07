Выставка "Волшебство акварели" откроется 11 августа в Галерее Александра Шилова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Галерее Александра Шилова с 11 августа по 13 сентября пройдет выставка "Волшебство акварели", на которой будут представлены работы художника. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители выставки смогут увидеть такие работы художника Александра Шилова, как "Портрет дочери", "Автопортрет", "Хозяин земли" и другие.

Картины художника отличаются внимание к деталям. В частности, в работе "Портрет дочери" Шилов подчеркивает блеск темных волос девочки, задумчивый взгляд, бархатное платье и другие детали образа девочки.

Ранее москвичей пригласили на пленэры в парки столицы. В частности, в Парк Горького могут отправиться те, кто хочет изобразить постройку с необычной архитектурой на фоне природы. В парке Дружбы художникам предлагается запечатлеть на холсте Фестивальные пруды. Чтобы изобразить классические памятники архитектуры на фоне природы, стоит посетить парк "Царицыно".

Художники также могут посетить парк "Ходынское поле", парк Дружбы и другие.

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