Завершен капитальный ремонт дома на Беговой улице в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Капремонт "дома-сороконожки" в Северном административном округе столицы завершен. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о доме № 34 на Беговой улице. Уникальное 13-этажное здание возвели еще в 1978 году. Главная особенность дома заключается в том, что у него нет нижних этажей – дом держат над землей 20 пар железобетонных опор.

Рабочие обновили фасад здания: осуществили промывку всех плоскостей, привели в порядок межпанельные швы, восстановили утраченные сегменты облицовки. Также в рамках работ выполнили гидрофобизацию силиконовой эмульсией, которая позволит защитить дом от разрушения.

На переходных балконах уложили новое напольное покрытие. В доме произвели замену подъездных дверей.

Кроме того, в рамках капитального ремонта проведены работы по обновлению магистралей холодного и горячего водоснабжения, отопления и электросетей.

Ранее был закончен капремонт фасада дома в стиле конструктивизма на Рязанском проспекте. Главной целью было сохранение исторической красоты здания.

Чтобы местным жителям было удобно, работы по восстановлению фасада разделили на несколько этапов. Сначала очистили открытые плоскости от копоти и грязи, отбили участки поврежденного облицовочного слоя, заделали трещины. Затем нанесли антигрибковую защиту на места намокания. Расположенные на фасаде архитектурные элементы восстановили. На завершающей стадии специалисты обновили штукатурный слой и покрасили фасад, вернув дому исторический цвет.



"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на северо-западе столицы