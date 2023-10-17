Капремонт фасада дома в стиле конструктивизма на Рязанском проспекте завершен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Капремонт фасада дома в стиле конструктивизма на Рязанском проспекте в Москве закончен. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.

Заместитель начальника производственного технического управления фонда Борис Джиоев отметил, что конструктивизм – это архитектурный стиль, прославивший Россию в начале XX века на весь мир. Дом № 53 на Рязанском проспекте – яркий пример объекта, выполненного в этом стиле, добавил он.

В этом году восстановили его фасад. По словам Джиоева, главной целью было сохранение исторической красоты здания.

Чтобы местным жителям было удобно, работы по восстановлению фасада разделили на несколько этапов. Сначала очистили открытые плоскости от копоти и грязи, отбили участки поврежденного облицовочного слоя, заделали трещины. Затем нанесли антигрибковую защиту на места намокания. Расположенные на фасаде архитектурные элементы восстановили. На завершающей стадии специалисты обновили штукатурный слой и покрасили фасад, вернув дому исторический цвет.

Также в рамках капремонта отремонтировали балконы. В местах общего пользования поставили новые пластиковые окна. Отштукатурили поверхности цоколя, отремонтировали входные группы и заменили систему водостока.

Ранее сообщалось, что капремонт дома в районе Измайлово на востоке столицы подойдет к финалу в октябре. Здание в неоклассическом стиле находится по адресу Нижняя Первомайская улица, дом 18а.

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