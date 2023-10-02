Капремонт дома в неоклассическом стиле завершится на востоке Москвы в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Капитальный ремонт дома в столичном районе Измайлово на востоке столицы подойдет к финалу в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР).

Дом в неоклассическом стиле находится по адресу Нижняя Первомайская улица, дом 18а.

"Исторические улицы нашего города наполнены утонченными домами с лепным декором и сложной пластикой. Каждый из них – настоящее украшение. Более того, подобные объекты являются мостиком, связывающим настоящее и прошлое, они наполнены духом давно ушедшей эпохи", – заявил замначальника производственно-технического управления ФКР Москвы Борис Джиоев.

В пресс-службе добавили, что здание состоит их трех этажей, его построили в 1950 году по индивидуальному проекту. На симметричных фасадах находятся прямоугольные и арочные оконные проемы, некоторые из них украшены сандриками или филенками. Входные группы выделены порталами.

Кроме того, плиты открытых балконов поддерживают кронштейны. Наверху дома располагается карниз с сухариками и полукруглые люкарны. По словам Джиоева, в этом году специалисты там занимаются восстановлением фасада. Чтобы сохранить исторический облик здания, они разработали уникальный проект проведения работ.

Так, сотрудники ФКР подобрали максимально подходящие материалы и оборудование. Работы начались весной, а завершатся – осенью, заключил Джиоев.

Ранее стало известно, что в столице начался капитальный ремонт фасада и купола здания Театра сатиры на Триумфальной площади. Сергей Собянин отмечал, что завершить мероприятия планируется в 2024 году, к столетию культурного учреждения.