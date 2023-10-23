Офисное здание капитально отремонтировали на Тарутинской улице

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Капитальный ремонт завершился в офисном здании на Тарутинской улице в Москве. Его построили в 1966 году, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Площадь здания составляет 2850,5 квадратного метра. После работ в нем будут находиться офисы ГБУ "Горинфор".

По словам первого замруководителя департамента капитального ремонта Антона Мельникова, одним из основных мероприятий оказался ремонт кровли.

"Чтобы лучше сохранять комфортный температурный режим в здании, ее утеплили сэндвич-панелями. На крыше оборудовали вентиляционные каналы, утеплили их минеральной ватой, оштукатурили по сетке и покрасили акриловой краской", – отметил он.

Также в ходе работ специалисты заменили металлическое кровельное покрытие, сделали ограждение, а для выхода на крышу установили две трехметровые металлические стремянки.

В частности, они облагородили фасад здания, расчистили стены, выполнили расшивку швов и обработали их. После этого на здании сделали навесную фасадную систему с облицовкой.

Внутри были заменены сети электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования.

"С помощью перепланировки сделали помещение более комфортным и функциональным. Часть проемов заложили кирпичом, смонтировали новые перегородки. Рациональное использование пространства позволяет создать оптимальные условия как для работы сотрудников, так и для приема посетителей", – добавил Мельников.

Кроме того, специалисты заменили окна и двери, покрасили стены, облицевали их в санузлах и на лестницах. Над входами они привели в порядок козырьки, отремонтировали ступени и установили пандус.

Ранее был закончен капремонт фасада дома в стиле конструктивизма на Рязанском проспекте. Главной целью было сохранение исторической красоты здания. Чтобы местным жителям было удобно, работы по восстановлению фасада разделили на несколько этапов. Сначала очистили открытые плоскости от копоти и грязи, отбили участки поврежденного облицовочного слоя, заделали трещины. Затем нанесли антигрибковую защиту на места намокания.

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