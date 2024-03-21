Специалисты начали подготовку фонтана в парке музея-заповедника "Царицыно" к новому сезону

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В рамках подготовки парка музея-заповедника "Царицыно" к новому сезону специалисты приступили к расконсервации уникального светодинамического фонтана после зимы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывают надувным куполом", – приводятся его слова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По словам вице-мэра, в рамках расконсервации специалисты комплекса городского хозяйства занялись демонтировкой, после которой последуют промывка фонтана и его подготовка к открытию нового сезона. Уточняется, что оно традиционно состоится в конце апреля.

Бирюков также добавил, что фонтан пользуется большой популярностью у горожан.

Он напомнил, что в прошлом году конструкцию открыли после капремонта. Мастера обновили акустическую и электронную системы управления, усилители мощности звука, подводные светильники, насосное оборудование, а также системы электроснабжения и водоснабжения.

В рамках косметического обновления фонтан претерпел ремонт гранитной облицовки чаши, парапетов, лестниц и мощения.

Раннее стало известно, что на улице Академика Королева появится прогулочный бульвар с дубами и фонтаном. Работы проведут во время благоустройства территории около жилого дома, которая завершится в текущем году.

Фонтан в сквере Девичьего поля в Москве заработает в апреле