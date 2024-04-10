Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Памятник Циолковскому и бюсты на Аллее Космонавтов промыли в Москве в преддверии Дня космонавтики. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"В преддверии Дня космонавтики привели в порядок после осенне-зимнего периода памятник Константину Циолковскому на проспекте Мира у подножия знаменитого монумента "Покорителям космоса" и бюсты на Аллее Космонавтов на ВДНХ", – говорится в сообщении.

По словам заммэра Петра Бирюкова, специалисты применили специальное моющее средство с нейтральным составом, очистили все элементы сооружений мягкими щетками и смыли пену водой.

До конца месяца планируется промыть около 2 тысяч мостов, тоннелей, подземных и надземных пешеходных переходов, набережных, причалов, фонтанов и памятников. К работе были привлечены почти 2 тысячи рабочих и более 250 единиц техники.

Ранее сообщалось, что городские службы продолжают промывать фасады и цоколи зданий в Москве после зимы. Бирюков отметил, что в первую очередь в городе очищаются дома, которые выходят на центральные улицы и вылетные магистрали. Для работы задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов.

