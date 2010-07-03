России и Евросоюзу предсказали "новое начало" в отношениях

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В отношениях между Москвой и Брюсселем в ближайшие годы возникнет "новое начало", заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе нового, начавшегося буквально десять дней назад "еэсовского" институционального цикла мы можем стать свидетелями "нового начала" в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными", – говорится в заявлении Чижова.

Дипломат подчеркнул, что на данный момент отношения РФ и ЕС нельзя назвать нормальными. Больше всего, по его словам, их отравляют санкции против России.

Чижов отметил, что, несмотря ни на что, Россия и Евросоюз зависят друг от друга. Речь, по его словам, о товарообороте, туризме, реализации множества проектов в сфере культуры, образования и науки.

Дипломат подчеркнул, что в Брюсселе постепенно осознают, что "друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно".

В ноябре Дмитрий Медведев заявил, что Россия не станет первой отменять ограничения, введенные в ответ на санкции против Москвы. Он объяснил, что санкции "никого не радуют", как и ответные российские меры. В то же время он добавил, что часть российских компаний, наоборот, выступает за сохранение ответных ограничений Россией.

Глава губернского совета Финнмарка Рагнхильд Вассвик отметила, что выступает за отмену санкций против России. Она уточнила, что они затрагивают двухстороннее сотрудничество, а из-за этого влияют на норвежских представителей бизнеса.

Усилие европейских санкций против России утратило свою связь с Украиной и приобрело "дурную инерцию", считает посол РФ в Риме Сергей Разов. Он выразил признательность коллегам из Италии, которые высказываются против продления антироссийских санкций и предлагают расширять экономическое сотрудничество европейских стран с Россией.