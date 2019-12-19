Путин назвал условие встречи с Зеленским в апреле

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Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что встреча с Владимиром Зеленским будет актуальной, если будут позитивные изменения ситуации в Донбассе.

"Что касается будущей встречи, допустим, в апреле, то она станет актуальной, если будут происходить какие-то позитивные изменения. Они есть или нет? Есть, надо об этом тоже сказать объективно", – подчеркнул президент.

Ранее Путин на просьбу журналистов высказать мнение о Зеленском заявил, что считает некорректным давать характеристики коллегам. Он отметил, что не дает оценок действиям даже отставных политиков, поскольку у всех есть плюсы и минусы.

Путин и Зеленский встретились 9 декабря в Париже на полях саммита в "нормандском формате" по Донбассу. Встреча длилась около 5–10 минут.

До этого момента Путин и Зеленский еще ни разу не встречались. При этом президенты России и Украины провели несколько разговоров по телефону.